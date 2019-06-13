Интересные советы помогают избавиться от сорняков в труднодоступных местах

Борьба с сорняками в некоторых частях сада может стать настоящей проблемой, но, к счастью, портал Kodustiil нашел один очень интересный совет, которым легко воспользоваться.
Чтобы избавиться от сорняков, растущих, например, на дорожках между тротуарными плитками и в других труднодоступных местах, не нужно тратить время на прополку. Вместо этого узнайте о простых способах, которые предлагает блог One Crazy House.
- Соль. Насыпьте любую пищевую соль между плитками - она довольно быстро убивает сорняки.
- Уксус. Полейте им сорняки в тех местах, куда вы хотите да не можете добраться. За пару дней сорняки прикажут долго жить и перестанут вам докучать.
- Огонь. Сорняки можно полностью уничтожить с помощью газовой горелки.
Между прочим, растущие между плитками сорняки не обязательно уничтожать на корню: их можно регулярно укорачивать триммером, получится очень красиво.