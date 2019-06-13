Чт, 13.06.2019
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Эстонская баскетболистка выбрана самым ценным игроком лагеря НБА

Anna Gret Asi.

ФОТО: basket.ee

На прошедшем в столице Латвии юнешеском лагере НБА "Баскетбол без границ" приняли участие двое эстонских баскетболистов: Маркус Илвер и Анна Грет Аси. Аси была выбрана как в сборную лучших игроков среди девушек, так и признана  MVP лагеря, передает Postimees.

Всего в лагере приняли участие 24 девушки и 40 юношей со всей Европы. В Риге наставниками юных баскетболистов были и игроки НБА: Джотанан Айзак из "Орландо" и Кристапс Порзингис. Программа лагеря включала в себя насыщенные тренировочные сессии - около 5-6 часов в день. Тренировки проводили именитые тренеры из США, например, главный тренер "Далласа" Рик Карлайл.

Выбранная самой ценной баскетболисткой лагеря Аси, возможно, в будущем продолжит свою карьеру в США, где к девушке проявляют интерес университетские команды.

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