Чт, 13.06.2019
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Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО

Павел Мамаев (крайний слева) и Александр Кокорин (сидит) будут должны еще два месяца провести в СИЗО

ФОТО: Maxim Grigoryev / Maxim Grigoryev/TASS

Андрей Ромашов, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина сообщил, что после этапирования его клиент и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев не смогут получить условно-досрочное освобождение.

Сегодня суд рассматривает апелляции футболистов, Кирилла Кокорина, а также Александра Протасовицкого.

"Если их сегодня отпустят, ни в какое ЕСПЧ не пойдем. Зачем? Если не отпустят, то тут же и по приговору, и по остальному, а если не будет апелляция удовлетворена, то в течение двух недель должны быть отправлены по этапу. Имеют ли Кокорин и Мамаев право на УДО (Условно-досрочное освобождение)?  Не имеют. УДО может быть применено только по истечению шестимесячного срока задержания в колонии. За этот период осужденный должен показать, что он встал на путь исполнения. Заявление они, конечно подать смогут, но им откажут" – сказал Ромашов.

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