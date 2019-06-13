Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО

"Если их сегодня отпустят, ни в какое ЕСПЧ не пойдем. Зачем? Если не отпустят, то тут же и по приговору, и по остальному, а если не будет апелляция удовлетворена, то в течение двух недель должны быть отправлены по этапу. Имеют ли Кокорин и Мамаев право на УДО (Условно-досрочное освобождение)? Не имеют. УДО может быть применено только по истечению шестимесячного срока задержания в колонии. За этот период осужденный должен показать, что он встал на путь исполнения. Заявление они, конечно подать смогут, но им откажут" – сказал Ромашов.