Фото: на Хийумаа продается мечта каждого горожанина

Хутор Мяэ нанесен на карту Хийумаа близ деревни Калесте аж в 1911 году и расположен на земельном участке три с половиной гектара.

Жилая площадь главного дома 115 м2, общая - 189 м2.

ФОТО: KV.EE

В тексте объявления написано, что дом находится в среднем состоянии, однако по фотографиям видно, что все необходимое для жизни во время летнего отпуска в доме имеется: горячая вода, душ и тому подобное.

ФОТО: KV.EE

Учитывая, что дом продается с большим участком земли, недвижимость подходит для желающих заняться сельским хозяйством - почему бы нет? Также можно сдавать землю в аренду.

ФОТО: KV.EE