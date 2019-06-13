Фото: на Хийумаа продается мечта каждого горожанина

Классический старый хутор да еще в пригодном для жизни состоянии, да еще на Хийумаа - такое предложение многим придется по вкусу, считает портал Kodustiil.
Хутор Мяэ нанесен на карту Хийумаа близ деревни Калесте аж в 1911 году и расположен на земельном участке три с половиной гектара.
Жилая площадь главного дома 115 м2, общая - 189 м2.
В тексте объявления написано, что дом находится в среднем состоянии, однако по фотографиям видно, что все необходимое для жизни во время летнего отпуска в доме имеется: горячая вода, душ и тому подобное.
Учитывая, что дом продается с большим участком земли, недвижимость подходит для желающих заняться сельским хозяйством - почему бы нет? Также можно сдавать землю в аренду.
И конечно, море совсем рядом! А подробности найдутся ЗДЕСЬ.