Чт, 13.06.2019
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Фото: на Хийумаа продается мечта каждого горожанина

ФОТО: KV.EE

Классический старый хутор да еще в пригодном для жизни состоянии, да еще на Хийумаа - такое предложение многим придется по вкусу, считает портал Kodustiil. 

Хутор Мяэ нанесен на карту Хийумаа близ деревни Калесте аж в 1911 году и расположен на земельном участке три с половиной гектара. 

Жилая площадь главного дома 115 м2, общая - 189 м2. 

ФОТО: KV.EE

В тексте объявления написано, что дом находится в среднем состоянии, однако по фотографиям видно, что все необходимое для жизни во время летнего отпуска в доме имеется: горячая вода, душ и тому подобное. 

ФОТО: KV.EE

Учитывая, что дом продается с большим участком земли, недвижимость подходит для желающих заняться сельским хозяйством - почему бы нет? Также можно сдавать землю в аренду. 

ФОТО: KV.EE

И конечно, море совсем рядом! А подробности найдутся ЗДЕСЬ.

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