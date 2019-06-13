В Эстонии могут разрешить двойное гражданство и дать гражданство детям граждан третьих стран

12 июня фракция Партии реформ инициировала законопроект об изменении Закона о гражданстве.

Согласно представленным поправкам, может быть позволено иметь множественное гражданство гражданам Эстонии по рождению. Законопроектом предусматривается и возможность восстановления гражданства Эстонии для тех людей, которые получили гражданство Эстонии до 26 февраля 1992 года, но которых заставили от него отказаться, или посчитали гражданство утраченным. Заниматься законопроектом будет Конституционная комиссия.

А 13 июня фракция Социал-демократической партии инициировала еще один законопроект об изменении Закона о гражданстве, которым может быть предоставлена возможность подать ходатайство о предоставлении гражданства в порядке натурализации лицам моложе 15 лет, чей родитель, или родители имеют неопределенное гражданство, или являются гражданами третьих стран, но постоянно проживали в Эстонии до 20 августа 1991 года.