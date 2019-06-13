Финская газета Ilta-Sanomat опубликовала совет, как правильно мыть пол, чтобы он надолго оставался чистым

Против этого, оказывается, есть одно эффективное средство, которое гарантирует, что пол будет оставаться чистым более долгое время. Для этого нужно вымыть его не один, а три раза за один присест.

Следуя этому ценному совету, делайте так

1. Мытье со спецсредством. Налейте моющее средство в воду в соответствии с инструкцией по пользованию. Обязательно соблюдайте указанные пропорции и никогда не увеличивайте объем средства.

2. Полоскание. Вылейте из ведра грязную воду, налейте чистой и снова вымойте пол.

3. Высушивание. Теперь замените тряпку. Она должна быть абсолютно сухой, чтобы впитать всю оставшуюся воду.