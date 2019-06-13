Финская газета Ilta-Sanomat опубликовала совет, как правильно мыть пол, чтобы он надолго оставался чистым

Подавляющее большинство современных хозяек любит использовать специальные средства для мытья пола, но в результате пользования ими часто возникает замкнутый круг: пол выглядит немытым, и его принимаются мыть снова, пишет портал Kodustiil.
Против этого, оказывается, есть одно эффективное средство, которое гарантирует, что пол будет оставаться чистым более долгое время. Для этого нужно вымыть его не один, а три раза за один присест.
Следуя этому ценному совету, делайте так
1. Мытье со спецсредством. Налейте моющее средство в воду в соответствии с инструкцией по пользованию. Обязательно соблюдайте указанные пропорции и никогда не увеличивайте объем средства.
2. Полоскание. Вылейте из ведра грязную воду, налейте чистой и снова вымойте пол.
3. Высушивание. Теперь замените тряпку. Она должна быть абсолютно сухой, чтобы впитать всю оставшуюся воду.
Может показаться, что этот способ, давно известный всем домохозяйкам на пространствах бывшего СССР и не только, потребует огромных усилий, но автор статьи подтверждает, что он опробовал данный способ лично и убедился: эта троекратная мойка не занимает много времени, а пол можно мыть пореже, так как он дольше остается чистым.
Оказывается, этот способ мытья пола пришел из Японии, где очень тщательно моют полы, так как спят не на кроватях, а на полу.