Проверка выявила в Евроакадемии шесть лжепрофессоров

Министр образования и науки Майлис Репс предложила правительству отобрать лицензию на преподавательскую деятельность у Евроакадемии, уже много лет не выполнявшей действующие требования к высшим учебным заведениям. "Проблем там так много, что умнее всего было уволить руководителя", - сказал руководитель отдела высшего образования Министерства образования и науки Маргус Хайдак, отвечая на вопрос, какое нарушение стало для Евроакадемии судьбоносным.

Когда осенью прошлого года оценочный совет Эстонского агентства по качеству высшего и профессионального образования решил не давать аккредитацию Евроакадемии, сразу же был начат государственный надзор.

Шесть лжепрофессоров

Среди прочих проблем выяснилось, к примеру, что Евроакадемия легкомысленно и неоправданно именовала своих работников профессорами. Было выявлено шесть преподавателей, которые по оценке госнадзора не могли носить этот титул. У некоторых людей, работавших на профессорской должности, отсутствовали трудовые договоры, а их научные достижения были недостаточными для того, чтобы именоваться профессорами. "Там была полная каша, показавшая, что школа не управлялась", - прокомментировал Хайдак.

Например, профессором называли преподавателя, который в последний раз руководил магистерской работой в 2010 году, а единственная международная публикация которого датировалась 2015 годом.

Но еще большие недочеты были выявлены в управлении и политике в области персонала, в части которых руководители академии предоставили в министерство неверные данные. Вуз сообщил, что у них в штате числятся 28 преподавателей, но при близком рассмотрении выяснилось, что на самом деле договоры заключены с 12 работниками при нагрузке на 4,5 ставки. Студенты учились в Евроакадемии по 17 учебным программам на трех языках.

"При проведении учебной работы Евроакадемия исходила не из языка обучения студентов и получаемых учебных результатов, а скорее из того, какие преподаватели есть в наличии", - сообщается в справке госнадзора.

Отсутствие проверки

По словам Хайдака, увядание школы началось уже много лет назад. Первый большой удар вуз получил, когда Департамент полиции и погранохраны поставил крест на приеме иностранных студентов сомнительного происхождения: ни одному из иностранцев, желающих поступить в Евроакадемию из-за пределов Евросоюза, не дали вид на жительство в Эстонии. "Их бизнес-модель опиралась на иностранных студентов. В последние два года их приезжало немного. Обусловленные этим финансовые проблемы могли стать решающими", - сказал Хайдак.

Наконец, в ходе знакомства с документами надзор обнаружил, что в определенных случаях учебное заведение принимало студентов, не проверяя наличие у них среднего образования, что является условием для начала обучения по программе прикладного высшего образования, а в случае обучения по программе магистратуры - наличие степени бакалавра.

В одном из случаев в вуз был принят человек, который на момент приема только приобретал соответствующую квалификацию. За время проведения проверки, то есть даже полтора года спустя, Евроакадемия не предъявила документов, которые подтвердили бы наличие у этого студента требуемой для начала обучения квалификации.

Декан факультета изобразительного искусства Евгений Христофоров был расстроен новостью. "Хорошие выпускники нашей маленькой школы разлетелись по всему миру. А теперь говорят, что Евроакадемия плоха. Это вопрос вкуса. У нас маленькая школа и дела ведутся по-другому. Нормальное государство так не делает", - сказал Христофоров.

По словам руководителя студенческого представительства вуза Тимо Кюппара, студенты теперь в замешательстве. "Конечно, бредовая ситуация, но я бы сказал, что стал умнее. Преподаватели были молодцы, и с учетом их кругозора - им было все-таки не по 20-30 лет - что-то в голове осталось", - сказал студент второго курса факультета бизнеса Кюппар. Недочеты в организации учебной работы он назвать не смог.