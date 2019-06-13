Фото: гнавшийся за нарушителем полицейский автомобиль столкнулся с грузовиком

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк сказала Lõuna-Eesti Postimees, что 12 июня около 10.30 в Валгамаа в волости Отепя произошло ДТП. «Оперативный автомобиль, пытавшийся поймать дорожного нарушителя и пожелавший съехать с полосы разгона, столкнулся с приближающимся сзади грузовиком. Люди в ДТП не пострадали, детали выяснятся в ходе производства», - сказала Вирк.