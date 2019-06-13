Сюрприз: правительство закупит целых шесть новых поездов

Если еще на прошлой неделе министр экономики Таави Аас предположил, что для предприятия Elron можно было бы приобрести четыре новых поезда, то на сегодняшнем заседании правительство одобрило закупку шести новых поездов, из которых четыре будут гибридными, а два - электропоездами, пишет Postimees.
По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, благодаря новым поездам Elron сможет уплотнить график движения поездов и обеспечить пассажирам жизнеспособное обслуживание.
"При закупке новых поездов учтен постоянный рост спроса. Мы хотим, чтобы больше возможностей было у людей с особыми потребностями, чтобы появилось дополнительное пространство для велосипедов и чтобы добавились услуги по обеспечению комфорта в виде питания", - добавил Аас.
В поездах, приобретенных государством шесть лет назад, количество пассажиров за это время удвоилось. "Сегодня мы находимся в ситуации, когда все поезда находятся в ежедневной эксплуатации и порой сложно найти время на ремонт и работы по обслуживанию", - сказал министр Аас.
Из шести новых поездов четыре будут гибридными. Они должны выйти на линии ориентировочно в 2022 году.
Временные рамки закупки двух электропоездов будут зависеть от разработки хаапсалуского железнодорожного маршрута.
Цена поездов выяснится в ходе конкурса поставки.