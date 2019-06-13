Сюрприз: правительство закупит целых шесть новых поездов

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, благодаря новым поездам Elron сможет уплотнить график движения поездов и обеспечить пассажирам жизнеспособное обслуживание.

"При закупке новых поездов учтен постоянный рост спроса. Мы хотим, чтобы больше возможностей было у людей с особыми потребностями, чтобы появилось дополнительное пространство для велосипедов и чтобы добавились услуги по обеспечению комфорта в виде питания", - добавил Аас.

В поездах, приобретенных государством шесть лет назад, количество пассажиров за это время удвоилось. "Сегодня мы находимся в ситуации, когда все поезда находятся в ежедневной эксплуатации и порой сложно найти время на ремонт и работы по обслуживанию", - сказал министр Аас.

Из шести новых поездов четыре будут гибридными. Они должны выйти на линии ориентировочно в 2022 году.

Временные рамки закупки двух электропоездов будут зависеть от разработки хаапсалуского железнодорожного маршрута.