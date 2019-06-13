Отть Тянак занял на тестовом участке Ралли Сардинии второе место

Последнее перед летним отпуском ралли началось с заезда на тестовом участке Ралли Сардинии. Здесь Отть Тянак всего на 0,9 секунды отстал от финишировавшего первым Себастьяна Ожье на "Ситроене". Обыграть Ожье Тянаку необходимо уже в Италии - всего два очка разделяют спортсменов: Ожье - 142 балла, Тянак 140. Однако против Тянака говорит его несколько авантюрный стиль езды. За Ожье - надежность "Ситроенов". С третьего место на Ожье с Тянаком напирает Тьерри Нойвиль, который отстает от второго места всего на восемь очков.