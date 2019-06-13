Чт, 13.06.2019
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Фото: так будет выглядеть памятная монета к двухсотлетию открытия Антарктиды

Памятная монета к двухсотлетию открытия Антарктиды.

ФОТО: Eesti Pank.

Совет Банка Эстонии одобрил дизайн памятной монеты номиналом два евро, посвященной двухсотлетию открытия Антарктиды. Ее авторами станут художники Тийу Пирско и Мати Веэрметс.

Памятная монета в два евро, посвященная открытию Антарктиды, поступит в обращение в конце января 2020 года. На ней изображен участвовавший в кругосветном путешествии шлюп «Восток» адмирала Фаддея Беллинсгаузена.

Событие связано с Эстонией, поскольку одним из первых, кто в 1820 году увидел Антарктиду и задокументировал это событие, стал родившийся на Сааремаа балтийский немец Фабиан Готтлиб Таддеус фон Беллингсгаузен.

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