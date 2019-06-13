Фото: так будет выглядеть памятная монета к двухсотлетию открытия Антарктиды

Памятная монета в два евро, посвященная открытию Антарктиды, поступит в обращение в конце января 2020 года. На ней изображен участвовавший в кругосветном путешествии шлюп «Восток» адмирала Фаддея Беллинсгаузена.

Событие связано с Эстонией, поскольку одним из первых, кто в 1820 году увидел Антарктиду и задокументировал это событие, стал родившийся на Сааремаа балтийский немец Фабиан Готтлиб Таддеус фон Беллингсгаузен.