Фото: так будет выглядеть памятная монета к двухсотлетию открытия Антарктиды

Совет Банка Эстонии одобрил дизайн памятной монеты номиналом два евро, посвященной двухсотлетию открытия Антарктиды. Ее авторами станут художники Тийу Пирско и Мати Веэрметс.
Памятная монета в два евро, посвященная открытию Антарктиды, поступит в обращение в конце января 2020 года. На ней изображен участвовавший в кругосветном путешествии шлюп «Восток» адмирала Фаддея Беллинсгаузена.
Событие связано с Эстонией, поскольку одним из первых, кто в 1820 году увидел Антарктиду и задокументировал это событие, стал родившийся на Сааремаа балтийский немец Фабиан Готтлиб Таддеус фон Беллингсгаузен.