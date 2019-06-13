Китайские СМИ: новая ОС от Huawei будет на 60% быстрее Android

Утверждается, что данная операционная система будет запущена в ближайшие пару месяцев, пишет Postimees.

Ссылаясь на сообщения СМИ, Global Times заявляет, что многие китайские технологические компании, такие как Tencent, объединились с сотрудниками Huawei, которые отвечают за EMUI, пользовательскую мобильную ОС на базе Android, которую Huawei использует на большинстве своих смартфонах под брендом Huawei и Honor, для тестирования новой ОС HongMeng.