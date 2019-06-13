Китайские СМИ: новая ОС от Huawei будет на 60% быстрее Android

Китайская газета Global Times, которую на Западе называют правительственным рупором, сообщает о том, что компания Huawei, попавшая под санкции правительства США, во всю тестируют собственную операционную систему HongMeng совместно с местными интернет-гигантами и отечественными производителями смартфонов Oppo, Xiaomi и Vivo.
Утверждается, что данная операционная система будет запущена в ближайшие пару месяцев, пишет Postimees.
Ссылаясь на сообщения СМИ, Global Times заявляет, что многие китайские технологические компании, такие как Tencent, объединились с сотрудниками Huawei, которые отвечают за EMUI, пользовательскую мобильную ОС на базе Android, которую Huawei использует на большинстве своих смартфонах под брендом Huawei и Honor, для тестирования новой ОС HongMeng.
Кроме того, некоторые производители смартфонов, такие как OPPO и VIVO, также отправили свои команды для тестирования новой системы, которая показала себя на 60 процентов быстрее, чем операционная система Android.