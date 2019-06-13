Картина дня: противостояние Таллинна и киношников, рейтинги партий и причиняющие себе увечья дети

Allfilm: в связи со съемками фильма Нолана движение по Лаагна-теэ будет полностью открыто только четыре дня

Власти Таллинна и команда режиссера Кристофера Нолана договорились о том, как будет осуществляться движение по Лаагна-теэ на время съемок в период с 10 по 28 июля, сообщила сегодня задействованная в съемках эстонская компания Allfilm. Час спустя мэр Таллинна Михаил Кылварт заявил, что эти сведения опережают события. Читать далее...

Добралось и до нас: Эстонию накрывает волна нанесения себе увечий среди детей

Все больше 12-14-летних девочек вступает в секретные группы в социальных сетях, членов которых связывает интерес к нанесению себе увечий. Читать далее...

Рийгикогу принял закон о снижении акцизов на алкоголь

В четверг, 13 июня, парламент Эстонии принял в третьем чтении законопроект, призванный снизить на 25% акцизные ставки на пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки. Читать далее...

Фото и видео: полиция накрыла наркоплантацию на складе в Мустамяэ

Благодаря полученному сигналу от бдительных граждан полицейские Пыхьяской префектуры обнаружили на складском помещении в таллиннском районе Мустамяэ растения марихуаны. Читать далее...

Евросоюз готовит новые санкции против Москвы

За непрекращающееся вмешательство Кремля в ситуацию на востоке Украины Россия может подвергнуться новым санкциям Евросоюза. Об этом сообщило агентство dpa со ссылкой на имеющийся в его распоряжении проект итогового заявления участников очередного саммита ЕС в Брюсселе. Читать далее...

Двухнедельный отпуск становится роскошью для жителей Эстонии

Оказывается, каждый четвертый работник в Эстонии не может позволить себе в этом году две недели отпуска, выяснилось в результате проведенного крупнейшим порталом поиска работы CVKeskus.ee исследования, в котором участвовали почти 2700 человек. Уйти в отпуск мешает в основном слишком большая рабочая нагрузка. Читать далее...

Купание на нарвском пляже стало опасным и официально запрещено

В Нарве стали звучать тревожные сообщения о нездоровых последствиях купания на городском пляже. С прошлой недели там вывешен красный флаг, означающий запрет на нахождение в воде. Тем не менее людей это не остановило. Страдают в основном дети. Читать далее...

Рейнсалу заявил о кризисе доверия в эстонской политике

Серьезный кризис доверия разразился в политике Эстонии, в этом убежден министр иностранных дел от партии "Отечество" Урмас Рейнсалу. Читайте далее...

Рейтинги партий: реформисты уверенно опережают конкурентов

Партия реформ продолжает уверенно занимать первое место в рейтинге популярности политических сил, а на второй строчке по-прежнему находится Центристская партия, свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований. Читать далее...

Проверка выявила в Евроакадемии шесть лжепрофессоров