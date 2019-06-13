«Лечь! Руки за спину!»: задержание автоугонщика попало на видео

В ночь на 12 июня полиция получила сообщение, что в Курессааре возле отеля на улице Таллинн пропал находившийся в пользовании 50-летнего мужчины автомобиль Kia Sportage, передает Saarte Hääl.
Поскольку в автомобиле было GPS-устройство, полиции удалось установить его местонахождение и он был найден во дворе одного хуторского дома. 25-летний угонщик в тот момент, когда полиция добралась до Kia, в автомобиле не находился, но возвращался к машине и ждавшая поблизости полиция его задержала, сообщил ведущий следователь Курессаареского отделения полиции Ахти Лепп.
«Поскольку у нас нет сейчас данных, что его целью было продать автомобиль или иным способом получить прибыль, по предварительным данным, его подозревают в незаконном использовании. Обстоятельства случившегося выяснит производство», - отметил Лепп.
Задержанного подозревают и в других связанных с кражей преступлениях, также у прокуратуры есть основание полагать, что задержанный может продолжить совершать преступления, поэтому прокуратура решила его арестовать на срок до двух месяцев.