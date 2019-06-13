«Лечь! Руки за спину!»: задержание автоугонщика попало на видео

Поскольку в автомобиле было GPS-устройство, полиции удалось установить его местонахождение и он был найден во дворе одного хуторского дома. 25-летний угонщик в тот момент, когда полиция добралась до Kia, в автомобиле не находился, но возвращался к машине и ждавшая поблизости полиция его задержала, сообщил ведущий следователь Курессаареского отделения полиции Ахти Лепп.

«Поскольку у нас нет сейчас данных, что его целью было продать автомобиль или иным способом получить прибыль, по предварительным данным, его подозревают в незаконном использовании. Обстоятельства случившегося выяснит производство», - отметил Лепп.