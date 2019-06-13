SEB начал ограничивать доступ к услугам для клиентов, не обновивших свои данные

«Месяц назад мы отправили Вам письмо и попросили Вас обновить свои клиентские данные. Поскольку Вы данных не обновили, мы ограничили Вам пользование интернет-банком. Вы можете обновить свои клиентские данные в интернет-банке, совершать сделки Вы сможете после обновления данных», - такое письмо за подписью руководителя розничного банкинга SEB Айнара Леппянена является типичным письмом для тех клиентов, которые не пересмотрели данные о своем адресе и номере телефона.

По словам пресс-секретаря SEB Юлии Пийльманн, в случае таких письмах речь идет об обычном процессе, в ходе которого для более внушительного напоминании о необходимости обновления данных клиентам рассылают такие письма.

«Если на них не реагируют, банк, исходя из действующих правовых актов Эстонии, вынужден использовать право на введение ограничений на пользование счетом», - объяснил Пийльманн.

На вопрос, какие именно пункты закона предусматривают такое жесткие санкции, ответ Пийльманн оказался обобщающим: «Скажем так, важность клиентских данных исходит из разных правовых актов, которыми являются как Закон о кредитных учреждениях, так и Закон о воспрепятствовании отмыванию денег и финансированию терроризма».