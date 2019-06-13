Тяжелые трудовые будни службы защиты детей: двухлетний малыш в пижаме на улице и непослушный подросток

«Служба защиты детей получила сообщение, что прохладным весенним утром на автобусной остановке найден малыш примерно двух лет в пижаме. В окрестностях ребенка никто не знал», – вспоминает работник службы.
Минувший День защиты детей, 1 июня, напомнил о том, насколько сегодня уязвимы в нашем обществе дети. Стоит задуматься, почему и от чего стоит защитать детей и кто должен это делать.
Роль местного самоуправления – обеспечить благополучие и безопасность живущим в округе семьям. Для этого в самоуправлениях работают специалисты по защите детей, которые консультируют семьи об их правах и обязанностях, при необходимости направляют их на получение каких-то услуг. В тяжелых случаях самоуправление привлекает консультантов из отдела по защите детей Департамента социального страхования.
Вероятно, все согласятся с тем, что лучшая среда для ребенка – это дом, и лучше всего помочь ребенку можно, помогая всей семье. Хотя большая часть родителей справляются с обязанностями по воспитанию, некоторым не достает умений. Иногда неверно принятые когда-то решения приводят к тяжелым последствиям, порой подводит здоровье, ведь никто не застрахован от неудач. Для этого и нужны работники Службы защиты детей, которые поддержат и найдут решение, возможно, на время возьмут на себя роль родителя, исходя из интересов ребенка.
Закон обязывает людей сообщить о нуждающемся в помощи ребенке в Службу защиты детей или позвонив по телефону линии детской помощи 116111.
В нашем обществе осталось мало голодающих детей, но есть одинокие, которые страдают от недостатка родительского внимания и признания. Крайне важно, чтобы потребности этих детей заметили вовремя.
Случаи из жизни
Однажды Служба защиты детей получила сообщение, что прохладным весенним утром, около 10 часов, на автобусной остановке найден малыш примерно двух лет в пижаме. В окрестностях ребенка никто не знал. Полицейских попросили отвезти ребенка в приют. Около 12 часов позвонил перепуганный родитель. По словам мамы, она была ночью на работе, а утром приехала домой и легла спать. Ребенок же, пока мама отдыхала, смог самостоятельно открыть входную дверь и пошел гулять.
Был ли ребенок ночью один? Работает ли мать все ночи напролет? Где был отец ребенка? Была ли мать трезвой, если спала так крепко, что не слышала, как ребенок ушел? Нет ли других взрослых, кто мог бы присмотреть за малышом, пока мама отдыхает? Мама – единственный добытчик в семье? Как ребенок смог открыть дверь? Если дверь так легко открыть, есть ли в квартире другие вещи, которые могут угрожать ребенку, когда он находится один? Этот список вопросов можно продолжать вечно.
Задачей Службы защиты детей являлось выяснить, насколько ребенку безопасно возвращаться домой. Хотя работник поверил рассказу матери, он был обязан убедиться, что дома все в порядке. По возможности работник службы может прийти в дом, пообщаться с родителем лично и на основе этого принять решение. В вышеописанном случае малыш уже через несколько часов вернулся с мамой домой.
В другом случае из практики работников Службы защиты детей им сообщили о 12-летнем ребенке, который мешает вести уроки, плохо ведет себя в школе, начал врать, а его отношения с одноклассниками испортились. Он стал частенько прогуливать уроки. Мальчика заметили курящим со старшеклассниками. Родители же проблем в поведении ребенка не заметили, потому что «дома все было в порядке».
Когда сотрудник службы пообщался с родителями, те лишь покачали головой: они не смогли объяснить поведение ребенка. У подростка есть все условия для учебы, своя комната, в доме существуют правила. В целом родители придерживались одного метода воспитания.
Когда же слово дали ребенку, то он повернулся к отцу и сказал: «Я вру, а вы? Мама давно знает, у тебя есть любовница, но живет с тобой только из-за денег». Тут мальчик стал плакать: «Я слышал, что вы говорили о разводе!»
Проблемы в поведении ребенка начались из-за того, что мальчик не знал, что будет с ним в случае развода родителей. Взрослые думали, что он еще слишком мал, чтобы понять происходящее между мамой и папой. Ребенок же чувствовал напряжение в семье, это и послужило причиной проблем в школе.
Не всегда можно помочь
Работник Службы защиты детей не всегда может помочь решить все проблемы, но он не позволяет остаться с ними один на один. Он знает других специалистов, которые могут помочь.
Порой, когда ссоры родителей становятся слишком острыми и даже суд не может помочь, сотрудник службы защиты детей должен сказать «Стоп!». Взор родителей следует направить на ребенка, которого они оба любят, но который находится в центре их ссоры и несчастен. Ребенок не хочет выбирать сторону, он хочет быть любимым. Ему нужно объяснить, что хотя между родителями недопонимание, они не перестают его любить.
Со стороны может показаться, что в некоторых случаях работники Службы защиты детей могли бы быть строже или, наоборот, мягче. Особенно в случаях, когда ребенка забирают из семьи. У службы зачастую больше информации о конкретном случае, чем может показаться. Тем не менее, они не могут делиться ею с общественностью, ведь им известны личные и деликатные подробности о многих людях. Сотрудники службы видели многое: наполненные ужасом детские глаза, разорванные семейные узы, скрытые слезы, унижение близких, манипулирование ребенком и игнорирование его нужд. Тяжелые заболевания, трагедии и другие грустные события.
Дети не всегда могут оценить, правильно ли родители ведут себя с ними. Но у всех детей есть право на безопасную среду и счастливое детство.
Дети приходят в наш мир посредством нас, и нам нравится думать, что они – наша собственность. Но дети – это сыновья и дочери самой Жизни и с нами лишь на мгновение.