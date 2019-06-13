Тяжелые трудовые будни службы защиты детей: двухлетний малыш в пижаме на улице и непослушный подросток

В другом случае из практики работников Службы защиты детей им сообщили о 12-летнем ребенке, который мешает вести уроки, плохо ведет себя в школе, начал врать, а его отношения с одноклассниками испортились. Он стал частенько прогуливать уроки. Мальчика заметили курящим со старшеклассниками. Родители же проблем в поведении ребенка не заметили, потому что «дома все было в порядке».

Когда сотрудник службы пообщался с родителями, те лишь покачали головой: они не смогли объяснить поведение ребенка. У подростка есть все условия для учебы, своя комната, в доме существуют правила. В целом родители придерживались одного метода воспитания.

Когда же слово дали ребенку, то он повернулся к отцу и сказал: «Я вру, а вы? Мама давно знает, у тебя есть любовница, но живет с тобой только из-за денег». Тут мальчик стал плакать: «Я слышал, что вы говорили о разводе!»

Проблемы в поведении ребенка начались из-за того, что мальчик не знал, что будет с ним в случае развода родителей. Взрослые думали, что он еще слишком мал, чтобы понять происходящее между мамой и папой. Ребенок же чувствовал напряжение в семье, это и послужило причиной проблем в школе.

Не всегда можно помочь

Работник Службы защиты детей не всегда может помочь решить все проблемы, но он не позволяет остаться с ними один на один. Он знает других специалистов, которые могут помочь.

Порой, когда ссоры родителей становятся слишком острыми и даже суд не может помочь, сотрудник службы защиты детей должен сказать «Стоп!». Взор родителей следует направить на ребенка, которого они оба любят, но который находится в центре их ссоры и несчастен. Ребенок не хочет выбирать сторону, он хочет быть любимым. Ему нужно объяснить, что хотя между родителями недопонимание, они не перестают его любить.

Со стороны может показаться, что в некоторых случаях работники Службы защиты детей могли бы быть строже или, наоборот, мягче. Особенно в случаях, когда ребенка забирают из семьи. У службы зачастую больше информации о конкретном случае, чем может показаться. Тем не менее, они не могут делиться ею с общественностью, ведь им известны личные и деликатные подробности о многих людях. Сотрудники службы видели многое: наполненные ужасом детские глаза, разорванные семейные узы, скрытые слезы, унижение близких, манипулирование ребенком и игнорирование его нужд. Тяжелые заболевания, трагедии и другие грустные события.

Дети не всегда могут оценить, правильно ли родители ведут себя с ними. Но у всех детей есть право на безопасную среду и счастливое детство.