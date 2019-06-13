Чт, 13.06.2019
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Галерея: московская квартира с портретом ананаса

"В Москву! В Москву!" - вскричал блог Pufik, организующий для нас интерьерные интернет-путешествия по миру. 

Дизайнер Юлия Фаер предложила хозяевам этой московской квартиры довольно смелое решение — выкрасить почти все стены в насыщенно-желтый оттенок, который, как она считает, очень подходит по характеру заказчикам. Хозяева поначалу восприняли идею настороженно, но после нескольких пробных выкрасов согласились на такой яркий эксперимент. Нужно отметить, что в интерьере нашлось место  интересным ретро-деталям мебели и декора, а также классической лепнине, декоративному камину и любимой картине с ананасом.

Смотрите галерею!

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