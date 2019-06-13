В Финляндии задержан эстонец с контрабандными щенками, собак пришлось усыпить

В прошлое воскресенье таможня Финляндии задержала в судоходном терминале Катаянокка эстонца, в машине которого были обнаружены восемь щенков. Всех щенков усыпили, поскольку у них отсутствовали документы о просихождении, вакцинации и состоянии здоровья, пишет Postimees.
Мужчина примерно 50-летнего возраста подозревается в контрабанде и планах проджать щенков в Финляндии, сообщает портал новостей Yle.fi.
По словам криминального комиссара Анне Хиетала, у мужчины не было с собой документов на собак. Кроме того, у щенков не было чипов и паспортов домашних животных, принятых в ЕС.
"Cобак пришлось усыпить, поскольку они представляли опасность для здоровья как людей, так и других животных", - сказала Хиетала и добавила, что подозреваемый мужчина и раньше попадался на ввозе в Финляндию собак без документов.
Незаконный импорт ценков в Финляндию давно является серьезной проблемой для государства. Растущая популярность домашних животных оживила нелегальный бизнес. Через границу пытаются провезти щенков, у которых с виду есть все нужные паспорта и медицинские справки, но многие из этих животных на самом деле выращены в России на т.н щенячьих фабриках с целью продажи доверчивым покупателям по низкой цене.