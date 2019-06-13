В Финляндии задержан эстонец с контрабандными щенками, собак пришлось усыпить

Мужчина примерно 50-летнего возраста подозревается в контрабанде и планах проджать щенков в Финляндии, сообщает портал новостей Yle.fi.

По словам криминального комиссара Анне Хиетала, у мужчины не было с собой документов на собак. Кроме того, у щенков не было чипов и паспортов домашних животных, принятых в ЕС.

"Cобак пришлось усыпить, поскольку они представляли опасность для здоровья как людей, так и других животных", - сказала Хиетала и добавила, что подозреваемый мужчина и раньше попадался на ввозе в Финляндию собак без документов.

ФОТО: Фото полиции Хельсинки / Facebook