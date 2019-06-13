Путин уволил двух связанных с делом Голунова генералов полиции

Владимир Путин уволил двоих генерал-майоров полиции, которые были начальниками полицейских, принимавших участие в деле журналиста Ивана Голунова. Их просил уволить глава МВД России Владимир Колокольцев. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Своих должностей лишились начальник управления по контролю за оборотом наркотиков московского МВД Юрий Девяткин и глава управления МВД Москвы по Западному административному округу.
Уголовное дело против Голунова прекратили 11 июня в связи с недоказанностью его вины.
Журналиста задержали 6 июня и обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Голунов утверждал, что их ему подбросили, и связывал дело с расследованием о похоронном бизнесе.