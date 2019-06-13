На следующей неделе Эстонию посетит президент Хорватии

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович 18 июня посетит Эстонию с официальным визитом, в ходе которого встретится с президентом Эстонии, спикером Рийгикогу и премьер-министром, а также возложит венок к монументу победы в Освободительной войне, сообщает BNS.
Утром 18 июня президент Хорватии встретится в Кадриорге с президентом Кальюлайд. После встречи лидеры стран дадут пресс-конференцию.
Вслед за этим президент Хорватии отправится на Тоомпеа, где встретится с премьер-министром Эстонии, а затем спикером Рийгикогу. Затем Грабар-Китарович возложит венок к монументу победы в Освободительной войне и посетит мемориал на Маарьямяги. Вечером президент Кальюлайд в честь президента Хорватии даст торжественный ужин в Эстонском военном музее в Виймси.