На следующей неделе Эстонию посетит президент Хорватии

Вслед за этим президент Хорватии отправится на Тоомпеа, где встретится с премьер-министром Эстонии, а затем спикером Рийгикогу. Затем Грабар-Китарович возложит венок к монументу победы в Освободительной войне и посетит мемориал на Маарьямяги. Вечером президент Кальюлайд в честь президента Хорватии даст торжественный ужин в Эстонском военном музее в Виймси.