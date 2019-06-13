Чт, 13.06.2019
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На следующей неделе Эстонию посетит президент Хорватии

Croatia's President Kolinda Grabar-Kitarovic attends the Russia 2018 World Cup round of 16 football match between Croatia and Denmark at the Nizhny Novgorod Stadium in Nizhny Novgorod on July 1, 2018. / AFP PHOTO / Dimitar DILKOFF / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - NO MOBILE PUSH ALERTS/DOWNLOADS

ФОТО: DIMITAR DILKOFF / AFP

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович 18 июня посетит Эстонию с официальным визитом, в ходе которого встретится с президентом Эстонии, спикером Рийгикогу и премьер-министром, а также возложит венок к монументу победы в Освободительной войне, сообщает BNS.

Утром 18 июня президент Хорватии встретится в Кадриорге с президентом Кальюлайд. После встречи лидеры стран дадут пресс-конференцию.

Вслед за этим президент Хорватии отправится на Тоомпеа, где встретится с премьер-министром Эстонии, а затем спикером Рийгикогу. Затем Грабар-Китарович возложит венок к монументу победы в Освободительной войне и посетит мемориал на Маарьямяги. Вечером президент Кальюлайд в честь президента Хорватии даст торжественный ужин в Эстонском военном музее в Виймси.

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