Война в Крыму, всё в дыму, или Пипл, брось бяку!

Ах да, спецэффекты. Дали дурню фантик (кинодеятелям компьютер) – и всё, больше ничего не надо. Ни сюжета, ни смыла, ни образов, ни логики, ни правды жизни, ни красивой фантазии. Здесь пульнем, тут плеснем красным, там у нас камера стремительно наезжает, а вот – внезапно – «взгляд бога», и всё заволакивается темным дымом, из которого вылетает красивенькая сигнальная ракета. Потом, естественно, все взрывается и горит, а что не сгорело – рушится. И вспышки, вспышки…

Кстати, о вспышках. С некоторых пор первый корень – «флеш» – в составе слова «флешбэк» вдруг стали понимать буквально: теперь, чтобы идиот-зритель догадался, что ему показывают ретроспективу, ее обрамляют вспышками и громкими звуковыми сигналами, в результате чего картинка постоянно скачет как бешеный сайгак, орущий на манер брачующегося самца выпи.

Таким же образом отделяют и один эпизод от другого, но создатели «Балканского рубежа» в этой области пошли дальше, щедро использовав в картине не только флешбэки и флешфорварды, но и прием, который я бы назвала «флештуда-сюда-обратно».

Вот герой А уговаривает героя Б, вот они уже договорились, а вот опять еще только договариваются, вот А окончательно уговорил В, а вот В категорически отказывается при первой встрече, и тут же отказывается Б, который соглашается и начинает уговаривать Г. В этот момент появляется на все согласный Д, за чем следует сцена его первичных упрашиваний. И все это – то в машине, то в доме, то на мосту – во вспышках, сполохах и пении сладкоголосой выпи. В результате ослепший, оглохший и охреневший зритель, которому и раньше было мало что понятно, охреневает окончательно и перестает даже пытаться что-то понять, надеясь потом у кого-нибудь спросить.

Но «клиповый» подход к созданию кино обычно приводит к тому, к чему привел и сейчас: четыре (четыре, Карл!) опрошенных мною зрителя по-разному поняли происходившее в начале фильма. Сама же я неосторожно зажмурилась на очередном кровопускании и поэтому не поняла ничего.

И напоследок: такие избитые приемы, как бомбежка роддома; как полный интернационал в группе, с разъяснением, что не все русские – русские и с перечислением национальностей нерусских; как признание умирающим сербом его братства с албанцем; как русский (этот вроде бы точно был русским?) офицер со спасенной нерусской девочкой на руках и многое другое – все-таки очень дурной вкус. Особенно, когда это не доносится при помощи «разнообразных средств художественной выразительности», а впаривается прямо и грубо, в лоб.