Чт, 13.06.2019
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  • Фото: неизвестные разбили автомобиль, владелец пообещал вознаграждение за информацию

Фото: неизвестные разбили автомобиль, владелец пообещал вознаграждение за информацию

Pandiveres lõhutud auto.

ФОТО: Erakogu

Сегодня ночью в деревне Пандивере жертвой неизвестных вандалов стал автомобиль.

Известно, что машину выкатили на дорогу и разбили зеркало заднего вида.

По словам местного жителя, позднее выяснилось, что также в Пандивере неизвестные проникли в квартиру через открытое окно и перевернули все вверх дном. «Двери шкафов были открыты», - говорит он. Во дворе дома нашли, видимо, оставленную вандалами банку пива Saku Originaal, передает Virumaa Teataja.

Местный житель считает, что преступники не живут там и речь идет о гастролерах, путь которых пролегал через Пандивере.

О разбитом автомобиле сообщили в полицию и стражи правопорядка сегодня утром проводили следственные мероприятия на месте. Поскольку вторжение в квартиру заметили позже и ничего не пропало, об этом в полицию не сообщили.

Владелец автомобиля в соцсетях предложил вознаграждение в размере 50 евро тому, чья информация поможет поймать вандалов.

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