В день протестов в Гонконге перестали работать порносайты, чтобы люди вышли на улицы

Как отметил Quartz, в знак протеста в городе закрылись десятки предприятий, магазинов и ресторанов. Помимо этого демонстрацию поддержали и в интернете: два крупнейших порносайта прекратили свою работу и повесили уведомление с призывами выйти на улицы.

AVO1 — сайт с азиатским порно 12 июня прекратил работу и закрыл доступ ко всем видео, а на главной странице оставил послание для пользователей: если они недовольны изменениями, то могут «найти ответы» у здания Законодательного собрания.

Еще один порносайт — ThisAV — повесил уведомление о протестах еще 8 июня, перед первыми демонстрациями. Администраторы призвали пользователей защитить свои права.

Издание Shanghaiist обратило внимание, что 13 июня оба порносайта заработали, но с новым уведомлением вверху: «Если вы гонконгский полицейский, его родственник или сторонник, покиньте, пожалуйста, этот сайт».