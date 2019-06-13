Чт, 13.06.2019
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В день протестов в Гонконге перестали работать порносайты, чтобы люди вышли на улицы

12 июня в Гонконге состоялся протест с целью сохранить автономию города.

ФОТО: Kin Cheung / AP

12 июня в Гонконге прошла массовая демонстрация против нового закона об экстрадиции в Китай – на улицы по разным оценкам вышло от 300 тысяч до миллиона человек, пишет Mixnews.lv.

Как отметил Quartz, в знак протеста в городе закрылись десятки предприятий, магазинов и ресторанов. Помимо этого демонстрацию поддержали и в интернете: два крупнейших порносайта прекратили свою работу и повесили уведомление с призывами выйти на улицы.

AVO1 — сайт с азиатским порно 12 июня прекратил работу и закрыл доступ ко всем видео, а на главной странице оставил послание для пользователей: если они недовольны изменениями, то могут «найти ответы» у здания Законодательного собрания.

Еще один порносайт — ThisAV — повесил уведомление о протестах еще 8 июня, перед первыми демонстрациями. Администраторы призвали пользователей защитить свои права.

Издание Shanghaiist обратило внимание, что 13 июня оба порносайта заработали, но с новым уведомлением вверху: «Если вы гонконгский полицейский, его родственник или сторонник, покиньте, пожалуйста, этот сайт».

Поправка об экстрадиции — это новый закон, который с 9 июня рассматривает гонконгский парламент. Согласно нему, подсудимых разрешат экстрадировать в Тайвань, Макао, материковый Китай и другие страны. Протестующие уверены, что благодаря этому КНР сможет репрессировать диссидентов, политических активистов и тех, кто сбежал в Гонконг. В том числе документ называют еще одним шагом к потере автономии города.

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