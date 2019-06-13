Экономист: жители Таллинна хотят покупать квартиры, а вот могут ли?

Средний рост цены квадратного метра таллиннской квартиры замедлился в первом квартале до 3,9 процента. Соотношение средней цены за квадратный метр квартиры и нетто-зарплаты в Таллинне уже шестой год остается стабильным. За один квадратный метр необходимо заплатить 1,5 месячной нетто-зарплаты.

Активность на таллиннском рынке жилой недвижимости снижается

В первом квартале активность сделок на таллиннском рынке квартир продолжала снижаться. Количество квартирных сделок было на 5% меньше чем годом ранее. Судя по индексации, чувство уверенности домохозяйств в отношении покупки и строительства в ближайшее время жилья во втором квартале вновь понизилось после некоторого улучшения, произошедшего в первом квартале. В то же время финансовое положение домохозяйств хорошее, а их самооценка экономического положения – самая высокая за последнее время.

Рост остатка по жилищным кредитам оставался и в первом квартале в пределах 7%. Доля сделок, осуществленных на свои средства, в первом квартале оставалась высокой (около 44%), что является средним уровнем за последние пять лет. Вклады домохозяйств по-прежнему растут быстрее, чем кредитный портфель. Рост вкладов оставался в первом квартале в пределах десяти процентов. Из-за высоких цен на жилье спрос в этом году должен понизиться по сравнению с прошлым годом. В то же время заимствованию способствуют сохраняющиеся на низком уровне процентные ставки.

Темпы строительства снижаются

В первом квартале в Таллинне выдано на 8% разрешений на строительство квартир больше, чем годом ранее. Новых жилых помещений в первом квартале на рынке квартир добавилось на 32% больше, чем в прошлом году. Прошлогоднее меньшее число разрешений на строительство должно в ближайшее время отразиться и на количестве сдаваемых квартир. Как число находящихся в продаже квартир, так и активность продаж новых квартир в первом квартале снизились. В то же время некоторый спад спроса находится в удачном балансе с предложением, и, по нашим оценкам, рост цен будет в этом году несколько медленнее прошлогоднего.

Среди столиц Балтийских стран доступность квартир улучшилась только в Вильнюсе

В соответствии с индексом Swedbank, доступность квартир улучшилась в первом квартале только в Вильнюсе, где быстрый рост нетто-зарплаты превысил рост цен на квартиры и рост процентных ставок по жилищным кредитам. Самым быстрым рост цен на жилье был в Риге (9,7%), за ней идет Вильнюс (6,1%) и Таллинн. По-прежнему среди столиц самым доступным жилье оставалось в Риге, где значительная доля сделок приходится на многоквартирные жилые дома советского периода, а доля новых квартир в сделках невелика.