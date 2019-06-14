Пт, 14.06.2019
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Студия Postimees: на нас наехал Голливуд!
10:30

Михаил Кылварт.

ФОТО: Eero Vabamägi

Ситуация с закрытием Лаагна-теэ развивается непредсказуемо. Аппетиты голливудских киношников растут с каждым днем. А что остается Таллинну?

Мэр Таллинна Михаил Кылварт прокомментирует развитие событий в прямом эфире. Смотрите интервью в 10.30!

  • Как выяснилось, Голливуду уже мало закрытия Лаагна-теэ. Что происходит?
  • Когда действительно стало известно о съёмках? 
  • С какой стороны Таллинн испытывает давление?
  • Видели ли власти столицы сценарий? Нормально ли то, что он засекречен от мэрии?
  • Что говорит полиция о таком масштабном перекрытии улиц, да еще и при параллельном строительстве Рейди-теэ?
  • А если завтра Спилберг захочет снять в Таллинне город-призрак?

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