Студия Postimees: на нас наехал Голливуд!
Ситуация с закрытием Лаагна-теэ развивается непредсказуемо. Аппетиты голливудских киношников растут с каждым днем. А что остается Таллинну?
Мэр Таллинна Михаил Кылварт прокомментирует развитие событий в прямом эфире. Смотрите интервью в 10.30!
- Как выяснилось, Голливуду уже мало закрытия Лаагна-теэ. Что происходит?
- Когда действительно стало известно о съёмках?
- С какой стороны Таллинн испытывает давление?
- Видели ли власти столицы сценарий? Нормально ли то, что он засекречен от мэрии?
- Что говорит полиция о таком масштабном перекрытии улиц, да еще и при параллельном строительстве Рейди-теэ?
- А если завтра Спилберг захочет снять в Таллинне город-призрак?