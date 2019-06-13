Лаагна-теэ мало: съемочная группа хочет закрыть еще несколько улиц в Таллинне

«Так нельзя вести дела. Вначале речь шла о Лаагна-теэ, теперь хотят закрыть еще ряд важных улиц», - сказал в четверг Postimees Кылварт.

Руководство города было готово высказать свое решение о Лаагна-теэ, но неожиданно киношники два дня назад внесли в черновик договора новые пожелания. «Пярнуское шоссе, улицы Сакала, Роозикрантси, Тынисмяги, Лийвалайя, Харидузе, Вяйке-Америка, Уба, Винеэри, перекресток Татари и Сакала, Вана-Лыйна, перекресток Техника и Койду — мы не можем их закрыть без всякого анализа», - перечисляет Кылварт улицы, которые, по его словам, хотят закрыть киношники. На какой срок и в каком объеме эти улицы хотят использовать, Кылварт не уточнил.

По словам Кылварта, поведение киношников не внушает доверия. «Они сегодня прислали СМИ сообщение, что договор заключен. На самом деле нет ни фактического, ни формального соглашения, поскольку детали не обговорены», - сказал мэр.

Больше с киношниками обсуждать это не будут. Под руководством Кылварта будет проанализировано, какие улицы и когда Нолан может перекрыть для съемок фильма, и город передаст свое предложение съемочной группе. «Нам кажется, что времени на переговоры нет. Мы внесем свое предложение, и это будет окончательное решение», - сказал он, добавив, что если киношникам не подойдет их предложение, проект будет отменен.

Также для руководства города оказалось сюрпризом, что съемочная команда хочет в дополнение к Лаагна-теэ закрыть и мосты. «Невозможно без анализа закрыть основную дорогу и альтернативные пути. Я не считаю закрытие мостов реальным», - сказал Кылварт.