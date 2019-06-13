Vk mho cucumber: хакеры взломали Твиттер премьер-министра РФ Дмитрия Медведева

"Аккаунт был взломан. Сейчас контроль восстановлен", - цитирует сообщение пресс-службы Интерфакс.

Загадочные послания в твиттере главы российского правительства появились в ответ на сообщение посла Ирака в Москве Хайдара Мансура Хади. Он выложил несколько фотографий с торжественного приёма глав димписсий в Кремле по случаю Дня России. Ответом ему стала маловразумительная фраза, написанная латинскими буквами, из которой понятно только одно слово cucumber – по-английски огурец.

Некоторые пользователи соцсетей предположили, что таким необычным образом Дмитрий Медведев решил поздравить посла с сегодняшним праздником.

Другая надпись оказалась не менее загадочной. Она звучала так: «Hop cc very very hubby cheers cheers her very vav chi hi». Пользователи также решили, что англоязычный аккаунт в твиттере премьера атаковали хакеры.

Вскоре после публикации оба сообщения были удалены. Сейчас в англоязычном аккаунте Медведева поздравление с праздником и фотография российских просторов.

Кто именно может стоять за взломом и обратились ли представители премьера в полицию, не уточняется.

Это не первая атака хакеров на твиттер главы российского правительства. До этого микроблог Медведева был взломан в августе 2014 года. Тогда в нем появились несколько сообщений, в том числе, о том, что премьер якобы уходит в отставку. После этой атаки в пресс-службе правительства заявили, что меры безопасности в отношении аккаунтов премьера РФ в соцсетях усилены. При этом там подчеркнули, что "к сожалению, как показывает мировая практика, от взломов не застрахован никто - ни политики, ни простые граждане, ни авторитетные СМИ".