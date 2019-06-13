После почти 40 лет работы в Таллинне закрывается легендарный мебельный магазин

Filmi "Sangarid" mööblimaja võtted ФОТО: Sangarid

По словам руководителя предприятия Андо Рехемаа, владельцы недвижимости, где 39 лет располагался Дом мебели, решили сдавать помещения в аренду, так как это приносит больший доход, нежели чем занятие розничной продажей.

«Содержать магазин интерьера размером 6100 квадратных метров в таком месте (в Пельгулинна – ред.) – сегодня роскошь. У нас более 5000 предметов мебели», – говорит Рехемаа.

По его словам, мебельный бизнес в интернете выигрывает. Он отметил, что больше товаров магазин уже не закупает, поэтому после того, как товар в зале и на складе будет распродан, магазин навсегда закроет свои двери.