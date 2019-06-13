После почти 40 лет работы в Таллинне закрывается легендарный мебельный магазин

Знаменитый таллиннский Дом мебели прекращает работу после 39 лет на рынке Эстонии.
По словам руководителя предприятия Андо Рехемаа, владельцы недвижимости, где 39 лет располагался Дом мебели, решили сдавать помещения в аренду, так как это приносит больший доход, нежели чем занятие розничной продажей.
«Содержать магазин интерьера размером 6100 квадратных метров в таком месте (в Пельгулинна – ред.) – сегодня роскошь. У нас более 5000 предметов мебели», – говорит Рехемаа.
По его словам, мебельный бизнес в интернете выигрывает. Он отметил, что больше товаров магазин уже не закупает, поэтому после того, как товар в зале и на складе будет распродан, магазин навсегда закроет свои двери.
Таллиннский Дом мебели был построен в 1980 году в Пельгулинна как представительский магазин Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности CCCP. Поначалу это был крупнейший государственный мебельный магазин, там продавалась производимая эстонскими фирмами мебель, которая считалась качественной и дефицитной. После восстановления независимости ЭР и приватизации предприятие стало акционерным обществом Mööblimaja.