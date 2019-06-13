Чт, 13.06.2019
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  • Фото: перевозивший топливо грузовик врезался в автомобиль

Фото: перевозивший топливо грузовик врезался в автомобиль
Спасатели оцепили место ДТП

ФОТО: Vladislav Musakko

Сегодня около 15.30 вблизи Раквере в деревне Пяйде произошло ДТП: перевозивший топливо грузовик Scania врезался в стоявший на обочине фургон дорожных рабочих, в результате чего оба автомобиля оказались в кювете, передает Virumaa Teataja.

Идаская префектура сообщила, что в ДТП люди не пострадали.

Прицеп грузовика перевернулся вверх дном. Внутри цистерны было 30 тонн дизельного топлива. По первоначальной информации, произошла утечка топлива, поэтому спасатели оградили опасную зону.

Команде спасателей Ляэне-Вирумаа выслали также помощь из Кохтла-Ярве и Таллинна.

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