Смотрите, кто из крупных бизнесменов поддержал деньгами кампанию Раймонда Кальюлайда

Львиную долю суммы, 80 517 евро, составили расходы на рекламу. Из этой суммы, в свою очередь, больше всего, а именно 20 993 евро, составила реклама в Facebook. За ней следует телереклама в Postimees Grupp, обошедшаяся в 15 000 евро, и реклама на телеканале ПБК, стоившая 12 002 евро.

Из личных средств Кальюлайд вложил в кампанию 8 080 евро. Крупнейшими спонсорами избирательной кампании Кальюлайда стали предприниматели Иван Турыгин и Сергей Потапенко, вложившие 12 500 евро каждый. Эти двое - первые криптобизнесмены, вошедшие в топ богачей Эстонии по версии Äripäev. Их имущество в прошлом году издание оценивало в 9 млн евро (Потапенко) и 14,9 млн евро (Турыгин).

"Ивана Турыгина и Сергея Потапенко мне представил один общий знакомый, который посчитал, что они могли бы согласиться поддержать мою кампанию. Я благодарен им за то, что они решили это сделать", пояснил Кальюлайд.

Третьим по объему пожертвований спонсором Кальюлайда стал бизнесмен и бывший советник Эдгара Сависаара Олег Харламов, поддерджавший кампанию 11 000 евро. По словам Кальюлайда, он знает Харламова с давних пор.

По 5 000 евро выделили на кампанию Кальюлайда руководитель одной из крупнейших в Эстонии компьютерных фирм Helmes Яан Пиллесаар, успешный девелопер недвижимости Арле Мёльдер, член правления Hansabuss Неэме Таммис, а также Андрес Лийнсоо и Йоаким Йохан Хелениус.

Предприниматель Кристьян Толматс поддержал кампанию тремя тысячами евро, а помощь бизнесменов Кристьяна Митта и Адриана Роя Виллетса составила по 2 500 евро.

Предприниматель Индрек Казела выделил тысячу евро на деятельность Кальюлайда, такую же сумму дали судебный исполнитель Ристо Сепп и кинорежиссер и продюсер Пеэтер Ребане.

"Были те, с кем связался я, и те, кто связались со мной", - подытожил Кальюлайд, добавив, что некоторые отреагировали на пост в его блоге, где было описано, как можно поддержать еврокампанию. Некоторые перевели деньги на счет даже без предварительного разговора с кандидатом.

Ушедший из Центристской партии и баллотировавшийся как независимый кандадит Раймонд Кальюлайд набрал на выборах в Европейский Парламент 20 643 голоса. Чтобы получить седьмой мандат, ему нужно было еще 15 000 голосов.

На популярность Кальюлайда указывает то обстоятельство, что как бывший старейшина Пыхья-Таллинна он собрал в столице половину своих голосов - больше, чем все кандидаты от Isamaa вместе. В Ида-Вирумаа Кальюлайд добился третьего результата вслед за центристами и соцдемами.

Сейчас Кальюлайд продолжает работу в Рийгикогу в качестве члена без фракции.