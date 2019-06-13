Впредь на границе Латвии придется декларировать крупные суммы наличных

Сегодня Сейм Латвии в окончательном чтении одобрил поправки к закону о декларировании наличных денег на государственной границе: теперь те, кто ввозит в Латвию или вывозит из нее наличные в размере 10 000 евро и больше, обязаны заполнить декларацию, пишет TVNET.