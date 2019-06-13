Переполох в комиссии Рийгикогу: кто-то из коалиции тайно проголосовал за реформиста

Сегодня на вступительном заседании комиссии по решению проблем развития изучения эстонского населения и демографического кризиса выбирали председателя и заместителя председателя. Главой комиссии должен был стать центрист Михаил Стальнухин, который и был инициатором создания этой комиссии.

В комиссию из членов коалиционных партий входят центрист Михаил Стальнухин, член EKRE Урмас Эспенберг и отечественник Михаил Лотман. Представители оппозиции в комиссии — социал-демократ Хельмен Кютт и реформист Ээрик-Нийлес Кросс.

Тремя голосами за председателем комиссии стал оппозиционер Кросс. Это означает, что к голосу Хельмен Кютть добавился один представитель коалиции — Эспенберг, Стальнухин или Лотман.

Как говорят, Стальнухен таким ходом дел весьма недоволен. Он даже не стал позировать для общей фотографии комиссии.

Неожиданно оставшийся без места председателя комиссии Стальнухин не пришел позировать для общей фотографии. ФОТО: Erik Peinar / riigikogu

Поскольку голосование было тайным, официально никто не знает, кто не дал голос за Стальнухина, но ответ дало то, что произошло дальше. Руководство Рийгикогу решило по спешной просьбе «Отечества», что Лотман покидает комиссию и ему на замену придет Прийт Сибуль. Это ясно говорит о том, на кого упало подозрение.

Член коалиционной партии Михаил Лотман сказал, что для результаты выборов были сюрпризом. «Голосование было тайным. Логично было бы, чтобы Стальнухин стал председателем. Но такое случается», - немногословно прокомментировал Лотман.