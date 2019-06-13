Переполох в комиссии Рийгикогу: кто-то из коалиции тайно проголосовал за реформиста

Хотя члены коалиционных партий были сегодня на заседании комиссии по решению проблем эстонского языка в большинстве, председателем комиссии стал находящийся в оппозиции член Партии реформ Ээрик-Нийлес Кросс, сообщает Postimees.
Сегодня на вступительном заседании комиссии по решению проблем развития изучения эстонского населения и демографического кризиса выбирали председателя и заместителя председателя. Главой комиссии должен был стать центрист Михаил Стальнухин, который и был инициатором создания этой комиссии.
В комиссию из членов коалиционных партий входят центрист Михаил Стальнухин, член EKRE Урмас Эспенберг и отечественник Михаил Лотман. Представители оппозиции в комиссии — социал-демократ Хельмен Кютт и реформист Ээрик-Нийлес Кросс.
Тремя голосами за председателем комиссии стал оппозиционер Кросс. Это означает, что к голосу Хельмен Кютть добавился один представитель коалиции — Эспенберг, Стальнухин или Лотман.
Как говорят, Стальнухен таким ходом дел весьма недоволен. Он даже не стал позировать для общей фотографии комиссии.
Поскольку голосование было тайным, официально никто не знает, кто не дал голос за Стальнухина, но ответ дало то, что произошло дальше. Руководство Рийгикогу решило по спешной просьбе «Отечества», что Лотман покидает комиссию и ему на замену придет Прийт Сибуль. Это ясно говорит о том, на кого упало подозрение.
Член коалиционной партии Михаил Лотман сказал, что для результаты выборов были сюрпризом. «Голосование было тайным. Логично было бы, чтобы Стальнухин стал председателем. Но такое случается», - немногословно прокомментировал Лотман.
Если Кросс согласится провести завтра чрезвычайное заседание комиссии, ставший заместителем Стальнухин уйдет в отставку, чем будут завершены и полномочия председателя и обоих будут выбирать заново.