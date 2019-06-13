Фото и видео: от удара молнии загорелась крыша многоквартирного дома

Сегодня, 13 июня, на Сааремаа бушевавшая гроза привела к возгоранию крыши многоквартирного дома в Курессааре на улице Ида, сообщает Saarte Hääl.
Пресс-секретарь Спасательного центра Марис Мооритс сказала, что пожар на крыше дома на улице Ида, 74 в Курессааре спасателям, к счастью, удалось взять под контроль менее чем за пять минут. В то же самое время спасатели отправились тушить пожар в деревню Капра, а также поступило сообщение о горящей автобусной остановке в деревне Йыэ.
Больше сообщений о пожарах, обусловленных грозой, не поступало, но Saarte Hääl известно о многочисленных случаях порчи электрических устройств.