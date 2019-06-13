Чт, 13.06.2019
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  • Фото и видео: от удара молнии загорелась крыша многоквартирного дома

Фото и видео: от удара молнии загорелась крыша многоквартирного дома

Сегодня, 13 июня, на Сааремаа бушевавшая гроза привела к возгоранию крыши многоквартирного дома в Курессааре на улице Ида, сообщает Saarte Hääl.

Пресс-секретарь Спасательного центра Марис Мооритс сказала, что пожар на крыше дома на улице Ида, 74 в Курессааре спасателям, к счастью, удалось взять под контроль менее чем за пять минут. В то же самое время спасатели отправились тушить пожар в деревню Капра, а также поступило сообщение о горящей автобусной остановке в деревне Йыэ.

Больше сообщений о пожарах, обусловленных грозой, не поступало, но Saarte Hääl известно о многочисленных случаях порчи электрических устройств.

ФОТО: Grete Püvi erakogu

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