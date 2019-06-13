Готовился к нападению: задержан гражданин Латвии, призывавший уничтожить русских и цыган

В ноябре прошлого года СГБ начала уголовный процесс против гражданина Латвии за действия в интернете, направленные на разжигание национальной, этнической и расовой ненависти.

В конкретном случае мужчина разместил в своих социальных сетях ксенофобные посты, направленные против жителей Латвии цыганской и русской национальности.

Помимо этого, мужчина неоднократно публиковал посты в поддержку нацистской армии и Брейвика, осужденного в 2012 году за убийство 77 человек.

Упомянутые публикации содержали призыв уничтожить определенные этнические группы.

13 июня СГБ проинформировала, что в рамках уголовного процесса был произведен обыск, были изъяты телефоны, компьютеры и другие носители информации, а также пневматическое оружие, амуниция и коллекция охотничьих ножей.

При процессуальном описании изъятых предметов, СГБ обнаружила, что подозреваемый в своем компьютере хранил достаточно детальные планы о подготовке совершить насильственные нападения.

В феврале этого года мужчина был признан подозреваемым, в дополнении к фактическим обстоятельствам вменив ему и подготовку к терроризму. В качестве меры пресечения ему определили арест.

Информация, полученная при следствии, выявила, что он, возможно, душевнобольной, и СГБ приняла решение определить ему комплексную судебную психиатрическую и судебно-психологическую экспертизу.

В конце мая получено заключение, что он невменяем.

Принимая это во внимание, СГБ передала материалы уголовного процесса в прокуратуру, призвав определить подозреваемому меру пресечения медицинского характера.