Чт, 13.06.2019
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Готовился к нападению: задержан гражданин Латвии, призывавший уничтожить русских и цыган

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Мужчина, который в прошлом году в социальных сетях разместил ненавистные комментарии в отношении русских и цыган, а также прославлял массового убийцу из Норвегии Андерса Беринга Брейвика, помышлял о насильственном нападении. При экспертизе он был признан невменяемым, сообщила Служба госбезопасности (СГБ), передает Rus.TVNET.

В ноябре прошлого года СГБ начала уголовный процесс против гражданина Латвии за действия в интернете, направленные на разжигание национальной, этнической и расовой ненависти.

В конкретном случае мужчина разместил в своих социальных сетях ксенофобные  посты, направленные против жителей Латвии цыганской и русской национальности.

Помимо этого, мужчина неоднократно публиковал посты в поддержку нацистской армии и Брейвика, осужденного в 2012 году за убийство 77 человек.

Упомянутые публикации содержали призыв уничтожить определенные этнические группы.

13 июня СГБ проинформировала, что в рамках уголовного процесса был произведен обыск, были изъяты телефоны, компьютеры и другие носители информации, а также пневматическое оружие, амуниция и коллекция охотничьих ножей.

При процессуальном описании изъятых предметов, СГБ обнаружила, что подозреваемый в своем компьютере хранил достаточно детальные планы о подготовке совершить насильственные нападения.

В феврале этого года мужчина был признан подозреваемым, в дополнении к фактическим обстоятельствам вменив ему и подготовку к терроризму. В качестве меры пресечения ему определили арест.

Информация, полученная при следствии, выявила, что он, возможно, душевнобольной, и СГБ приняла решение определить ему комплексную судебную психиатрическую и судебно-психологическую экспертизу.

В конце мая получено заключение, что он невменяем.

Принимая это во внимание, СГБ передала материалы уголовного процесса в прокуратуру, призвав определить подозреваемому меру пресечения медицинского характера.

Об этом предстоит принимать решение суду. Для лиц, признанных невменяемыми, как правило, определяют принудительное лечение медицинского характера в специализированных лечебницах или на попечении близких. 

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