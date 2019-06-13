В Таллинне вместо легендарного мебельного магазина откроется супермаркет

Самый большой и известный в Эстонии магазин мебели закрывается после 39 лет деятельности, поскольку прежняя бизнес-модель изжила себя. Вместо него на первом этаже Дома мебели появится магазин сети A1000. Эта сеть была создана хозяевами магазинов алкогольной продукции Alko1000.

Также на первом этаже расположится литовский производитель мебели Gintaro Baldai.

По словам директора Дома мебели, придерживанием традиций на кусок хлеба не заработаешь, поэтому владельцы недвижимости с прекрасным расположением решили сдавать помещения. Это более прибыльное дело, чем розничная торговля.