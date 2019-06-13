Видео: девушки отметили девичник на борту самолета Ryanair и разъярили пассажиров

Путешественник Роберт Мэлтон отправился в Испанию, но столкнулся с самым худшим перелетом в его жизни. По словам мужчины, дебоширки поднялись на борт авиакомпании Ryanair уже пьяными и отмечали девичник прямо в полете, передает Lenta.ru .

Мэлтон также рассказал, что у пассажирок были с собой бутылки из-под сока, заполненные алкоголем. На протяжении полета обстановка на борту накалялась, однако членов экипажа не беспокоило происходящее. Кроме того, мужчина пожаловался на стюардессу, которая вместо того, чтобы унять дебоширок, попросила его убрать откидной столик.