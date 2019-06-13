На Кипре найдено тело седьмой жертвы серийного убийцы, дело которого вызвало в стране большой резонанс. Как сообщает кипрская государственная медиакомпания RIK в четверг, 13 июня, аквалангисты накануне обнаружили тело шестилетней девочки в карьерном озере вблизи небольшого населенного пункта Кислиатос. Останки находились в чемодане, утяжеленном бетоном. Поиски длились почти два месяца и были осложнены, в частности, очень плохой видимостью, связанной с большим количеством химикатов в воде.

14 апреля туристы случайно нашли в заброшенной шахте тело первой жертвы. Подозреваемый был задержан пять дней спустя. Им оказался 35-летний кипрский военнослужащий, который позже сознался в убийстве семи человек - пяти приехавших из стран Азии и Румынии домработниц и дочерей двоих из них. При этом первое убийство было совершено в 2016 году. Правоохранители вышли на след подозреваемого, так как он общался со своими жертвами в интернете.