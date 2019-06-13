Порталы ERR вышли из строя
Сайт Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR) сегодня вечером перестал работать из-за перегрева в серверной.
На данный момент недоступны err.ee, vikerraadio.ee, rus.err.ee и прочие порталы ERR.
Административный директор ERR Янар Вильде сказал Postimees, что в одном серверном помещении перегрев, а также произошел сбой в ИБП (источник бесперебойного питания). На место прибыли и спасатели.
Вильде добавил, что порталы попытаются восстановить как можно быстрее. Причина сбоя выясняется.