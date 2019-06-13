Чт, 13.06.2019
"Предполагать, что женщины в первую очередь заинтересованы в сексуальной свободе — это несколько нереалистично". Екатерина Шульман

Порталы ERR вышли из строя

Эстонское национальное телерадиовещание.

ФОТО: Toomas Huik

Сайт Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR) сегодня вечером перестал работать из-за перегрева в серверной.

На данный момент недоступны err.ee, vikerraadio.ee, rus.err.ee и прочие порталы ERR.

Административный директор ERR Янар Вильде сказал Postimees, что в одном серверном помещении перегрев, а также произошел сбой в ИБП (источник бесперебойного питания). На место прибыли и спасатели.

Вильде добавил, что порталы попытаются восстановить как можно быстрее. Причина сбоя выясняется.

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