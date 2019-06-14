Таллин принял дополнительный бюджет на 30 млн евро, но дотации на школьное питание не повысятся

С учетом дополнительных ассигнований, размер годового бюджета Таллинна достиг отметки в 787 млн евро, пишет rus.err.ee.

Одним из приоритетов станет ремонт и дорожное строительство, в частности, новая транспортная магистраль Рейди теэ, на создание которой дополнительно направлено более 12 млн евро.

Дополнительный бюджет также предусматривает повышение с 1 сентября минимальной зарплаты воспитателей муниципальных детских садов и педагогов школ по интересам до 1250 евро в месяц.