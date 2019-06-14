Пт, 14.06.2019
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Таллин принял дополнительный бюджет на 30 млн евро, но дотации на школьное питание не повысятся

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Koson Rattanaphan/PantherMedia / Koson Rattanaphan

Столичное горсобрание утвердило в четверг дополнительный бюджет Таллинна на 2019 год в размере 30 млн евро, основная часть которого пойдет на финансирование дорожных работ.

С учетом дополнительных ассигнований, размер годового бюджета Таллинна достиг отметки в 787 млн евро, пишет rus.err.ee.

Одним из приоритетов станет ремонт и дорожное строительство, в частности, новая транспортная магистраль Рейди теэ, на создание которой дополнительно направлено более 12 млн евро.

Дополнительный бюджет также предусматривает повышение с 1 сентября минимальной зарплаты воспитателей муниципальных детских садов и педагогов школ по интересам до 1250 евро в месяц.

Однако повышать дотации на питание школьников, несмотря на требования оппозиции, депутаты правящей центристской фракции не стали.

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