Кокорина и Мамаева обесценят

Отмечается, что трансферная стоимость нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева обнулится. На данный момент Кокорин оценивается в 7,5 миллиона евро, Мамаев — в 4 миллиона евро.

Ранее 13 июня Мосгорсуд пересмотрел решение Пресненского суда по делу Кокорина и Мамаева. В новом приговоре, который изменен в части квалификации действий осужденных, сохранены прежние сроки наказания обоим футболистам.

Пресненский суд Москвы вынес приговор 8 мая. Кокорин получил полтора года лишения свободы в колонии общего режима, Мамаев — один год и пять месяцев.