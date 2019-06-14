Страшная трагедия в семье известного российского хоккеиста

«На женщину напал старший сын – 17-летний Максим, убил ее, а после пытался покончить с собой.

Свидетелем происшествия стал Арсений, младший сын Соколовых. По словам мальчика, он слушал музыку, когда в комнату вошел старший брат с фразой «Сейчас я тебя убью». Арсений смог вырваться и броситься за помощью к соседям.

На месте были обнаружены мертвая женщина и ее сын с ранами на теле. Арсений, увидев мать, попытался добить брата и, выхватив нож, несколько раз ударил Максима им в грудь. Тот выжил и сейчас находится в реанимации. Оружие и отпечатки переданы на экспертизу.

15-летний Арсений находится в шоковом состоянии, за ним наблюдают врачи», – сообщает телеграм-канал Baza.

«Младшего сына вратаря Максима Соколова следователи также проверяют на причастность к убийству матери.

По одной из версий, которые отрабатывают правоохранители, 15-летний Арсений мог напасть с ножом на мать и ранить старшего брата в доме в Новой Романовке», – сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Арсению 15 лет, он занимался хоккеем, а затем перешел в фехтование — в школу Олимпийского резерва «Комета». Как и брат, он был на домашнем обучении.