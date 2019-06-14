В Эстонии пройдут траурные мероприятия в память об июньской депортации

В 78-ю годовщину июньских депортаций по всей Эстонии пройдут траурные мероприятия в память о трагических событиях 1941 года.
На площади Вабадузе установят инсталляцию "Море слез", а в мемориале жертвам коммунизма на Маарьямяги в 14:00 состоится торжественная церемония, а в 20:00 - концерт, пишет rus.err.ee.
В пятницу вечером из Таллинского аэропорта стартуют частные самолеты, который совершат традиционный групповой облет эстонской столицы в память о трагических событиях.
В память о депортированных из местечка Саарде в Пярнуском уезде будет открыт памятник.
В июне 1941 года из Эстонии в Сибирь были депортированы свыше 10 000 человек, а в целом в ходе таких акций, проведенных в странах Балтии, на Украине, в Белоруссии и Молдавии, в Сибирь были вывезены свыше 85 000 человек.