Пт, 14.06.2019
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  • В Эстонии пройдут траурные мероприятия в память об июньской депортации

В Эстонии пройдут траурные мероприятия в память об июньской депортации

Приспущенные флаги

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

В 78-ю годовщину июньских депортаций по всей Эстонии пройдут траурные мероприятия в память о трагических событиях 1941 года.

На площади Вабадузе установят инсталляцию "Море слез", а в мемориале жертвам коммунизма на Маарьямяги в 14:00 состоится торжественная церемония, а в 20:00 - концерт, пишет rus.err.ee.

В пятницу вечером из Таллинского аэропорта стартуют частные самолеты, который совершат традиционный групповой облет эстонской столицы в память о трагических событиях.

В память о депортированных из местечка Саарде в Пярнуском уезде будет открыт памятник.

В июне 1941 года из Эстонии в Сибирь были депортированы свыше 10 000 человек, а в целом в ходе таких акций, проведенных в странах Балтии, на Украине, в Белоруссии и Молдавии, в Сибирь были вывезены свыше 85 000 человек.

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