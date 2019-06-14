Пт, 14.06.2019
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  • Победителя "Вуэльты" дисквалифицировали за допинг, титул может перейти к велосипедисту с сомнительной репутацией

Победителя "Вуэльты" дисквалифицировали за допинг, титул может перейти к велосипедисту с сомнительной репутацией

Juan Jose Cobo

ФОТО: SCANPIX

Испанский велогонщик Хуан Хосе Кобо дисквалифицирован на три года за применение допинга.

В показателях его биопаспорта с 2009 по 2011 были обнаружены аномальные отклонения.

Испанец в течение месяца может подать апелляцию в Споривный арбитражный суд (CAS). До тех пор его результаты не будут аннулированы.

Кобо является победителем многодневки «Вуэльта-2011». Если его результаты отменят, то первое место той «Вуэльты» перейдет к британцу Кристоферу Фруму.

Фрум, который побеждал на «Вуэльте» в 2017-м, 12 июня получил серьезные травмы на тренировке и пропустит «Тур де Франс-2019».

Однако и Крис Фрум также являлся "героем" допинговой хроники: Международное антидопинговое агентство подозревало британца в использовании стимулирующих препаратов. Правда, пока доказать вину Фрума не удалось.

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