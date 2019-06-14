В пятницу Таллинн посещает до 3000 круизных туристов

В пятницу Таллинн посещает одно круизное судно, оно доставило в столицу на один день до 3000 интуристов.
В 7 часов утра в Таллинн прибыл изготовленный в прошлом году круизный лайнер Mein Schiff 1 под мальтийским флагом, на борту которого до 3000 пассажиров. Пришедшее из Клайпеды судно покинет Таллинн в 17 часов и возьмет курс на Петербург.
В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.
В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 338 раз, доставив в столицу страны рекордное количество пассажиров - 635 000 туристов.