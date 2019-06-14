Пт, 14.06.2019
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В пятницу Таллинн посещает до 3000 круизных туристов

Круизные лайнеры в Таллинне.

ФОТО: JUSS SASKA

В пятницу Таллинн посещает одно круизное судно, оно доставило в столицу на один день до 3000 интуристов.

В 7 часов утра в Таллинн прибыл изготовленный в прошлом году круизный лайнер Mein Schiff 1 под мальтийским флагом, на борту которого до 3000 пассажиров. Пришедшее из Клайпеды судно покинет Таллинн в 17 часов и возьмет курс на Петербург.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.

В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 338 раз, доставив в столицу страны рекордное количество пассажиров - 635 000 туристов.

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