В пятницу Таллинн посещает до 3000 круизных туристов

В 7 часов утра в Таллинн прибыл изготовленный в прошлом году круизный лайнер Mein Schiff 1 под мальтийским флагом, на борту которого до 3000 пассажиров. Пришедшее из Клайпеды судно покинет Таллинн в 17 часов и возьмет курс на Петербург.