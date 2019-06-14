Большинство учащихся и преподавателей довольны профессиональным образованием

Большая часть учащихся признает, что они ходят в училище с удовольствием, из них самыми усердными являются именно учащиеся более старшего возраста. Из анализа следует, что чем старше учащийся, тем больше он доволен профессиональным образованием. Среди учащихся от 25 лет и старше оценка удовлетворенности составляет 4,5, в то время как средняя оценка равна 4,1. Данный результат важен и с точки зрения обучения на протяжении всей жизни, так как удельный вес учащихся старшего возраста в профессиональном образовании увеличивается.

«Эта информация нужна училищам, чтобы в будущем можно было предлагать гибкие возможности обучения и составлять расписания занятий, учитывая возможности работающих учащихся», - сказал Теэт Тико, руководитель отдела профессионального образования Министерства образования и науки.

Меньше довольны училищем учащиеся старших курсов и учащиеся мужского пола. «Училищу важно выяснить, какие факторы в учебном процессе влияют на снижение уровня удовлетворенности, поскольку удовлетворенность училищем связывают также с достижением лучших учебных результатов и большим числом учащихся, окончивших учебу в номинальный срок», - добавил Тико. Удовлетворенность повышают хорошие отношения в училище, которые, согласно опросу, имеются у 90% учащихся и 95% преподавателей, и понижает школьное издевательство, которое испытывали 15% учащихся профессионально-технических училищ.

Из преподавателей своей работой довольно большинство – 85%, в основном это учителя с более долгим стажем. На уровень удовлетворенности больше других факторов влияет то, предметы какой сферы преподаются. Так, больше других довольны преподаватели социально- гуманитарных дисциплин, менее удовлетворены преподаватели в сферах сельского хозяйства, лесоводства, рыболовства и ветеринарии.

На удовлетворенность преподавателей влияет то, как осуществляется руководство училищем, репутация преподавательской должности и ее отражение в медиа, а также заработная плата. Учителя с более низкой зарплатой дают более негативную оценку престижу должности преподавателя.

Цель проведения опроса на тему удовлетворенности в профессиональных училищах состоит в том, чтобы разнообразить получаемую обратную связь о качестве обучения и создать возможности для систематического наблюдения за благополучием учащихся и преподавателей и их способностью справляться со своими задачами.

В опросе об удовлетворенности используются опросники, основанные и проверенные на научных исследованиях, которые дают государству, школам, учителям и ученикам объективную обратную связь. Вопросники охватывают важные аспекты удовлетворенности и помогают при необходимости учебным заведениям увидеть свои сильные стороны или же причины меньшей удовлетворенности.