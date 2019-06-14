"Челси" отправил-таки Сарри в "Ювентус", лондонцев возглавит легендарный Лэмпард

Сообщается, что «Ювентус» заплатит за тренера компенсацию, которая будет включать фиксированную сумму и бонусы за достижение определенных целей. Сменит Сарри в лондонском клубе Фрэнк Лэмпард, в минувшем сезоне работавший с «Дерби Каунти».