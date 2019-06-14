Пт, 14.06.2019
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  • "Челси" отправил-таки Сарри в "Ювентус", лондонцев возглавит легендарный Лэмпард

"Челси" отправил-таки Сарри в "Ювентус", лондонцев возглавит легендарный Лэмпард

Frank Lampard pärast Chamionshipi play-offi kaotust fänne tänamas.

ФОТО: John Walton / PA Wire/PA Images

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри близок к назначению на пост в «Ювентусе». 

Клубы достигли принципиальной договоренности о переходе 60-летнего специалиста, сейчас стороны согласовывают последние детали сделки.

Сообщается, что «Ювентус» заплатит за тренера компенсацию, которая будет включать фиксированную сумму и бонусы за достижение определенных целей. Сменит Сарри в лондонском клубе Фрэнк Лэмпард, в минувшем сезоне работавший с «Дерби Каунти».

Ожидается, что 14 июня Сарри официально покинет «Челси», после чего сможет подписать с «Ювентусом» контракт, рассчитанный на три года.

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