До и после: старый балкон превратился в уютное место для отдыха

Шведская мебельная компания IKEA кардинально изменила балкон многоквартирного дома. Дизайнер по интерьеру IKEA Элина Гриезе отметила, что в ходе реновации балкона чаще всего выясняется, что большая часть находящихся на нем предметов на самом деле не нужна. Но даже после сортировки и основательной уборки для ежедневного отдыха или завтрака все равно остается мало места.

«Мы переделывали длинный и узкий балкон типового многоквартирного дома советской постройки, который должен выполнять несколько функций: стать уютным для отдыха, быть местом для хранения нужных вещей, ну и оставаться местом для других хозяйственных дел. Балкон должен быть практичен, удобен и эстетичен», - рассказывает дизайнер IKEA.

Вышеперечисленные проблемы можно претворить в жизнь за счет компактных решений, которые можно использовать на любом балконе. «Лучше всего разделить балкон на две зоны – одна для расслабления и чаепития с друзьями, другая для складирования», - советует Гриезе. Поэтому для оформления интерьера зоны отдыха использовали складной стол и стулья, которые при необходимости можно сложить и убрать. Для хранения вещей использовали металлические настенные полки, на которые можно положить разные предметы и посуду. Под подоконник повесили несколько крючков: на них можно разместить сушилку для белья, пока она не используется.

Так как хозяйка квартиры - молодая и энергичная женщина, было решено использовать в интерьере светлые тона – в основном белый и серый, а для акцента - яркие предметы интерьера. Например, красный металлический стол, цветные тумбы, подвесные светильники, работающие от солнечных батарей, LED-светильники и подушки с узорами. Близость природы создавалась разными способами – с помощью полки для цветов, растений в подвесных горшках, искусственной зелени на стене и деревянного пола.