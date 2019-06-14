До и после: старый балкон превратился в уютное место для отдыха
Самой большой проблемой балкона в старых многоквартирных домах является их размер и необходимость разместить на ограниченном пространстве много разных вещей. Ведь чаще всего балкон - это то место, куда мы складываем вещи, а не наслаждаемся утренним кофе и летней погодой, размышляет дизайнер IKEA Элина Гриезе.
Шведская мебельная компания IKEA кардинально изменила балкон многоквартирного дома. Дизайнер по интерьеру IKEA Элина Гриезе отметила, что в ходе реновации балкона чаще всего выясняется, что большая часть находящихся на нем предметов на самом деле не нужна. Но даже после сортировки и основательной уборки для ежедневного отдыха или завтрака все равно остается мало места.
«Мы переделывали длинный и узкий балкон типового многоквартирного дома советской постройки, который должен выполнять несколько функций: стать уютным для отдыха, быть местом для хранения нужных вещей, ну и оставаться местом для других хозяйственных дел. Балкон должен быть практичен, удобен и эстетичен», - рассказывает дизайнер IKEA.
Вышеперечисленные проблемы можно претворить в жизнь за счет компактных решений, которые можно использовать на любом балконе. «Лучше всего разделить балкон на две зоны – одна для расслабления и чаепития с друзьями, другая для складирования», - советует Гриезе. Поэтому для оформления интерьера зоны отдыха использовали складной стол и стулья, которые при необходимости можно сложить и убрать. Для хранения вещей использовали металлические настенные полки, на которые можно положить разные предметы и посуду. Под подоконник повесили несколько крючков: на них можно разместить сушилку для белья, пока она не используется.
Так как хозяйка квартиры - молодая и энергичная женщина, было решено использовать в интерьере светлые тона – в основном белый и серый, а для акцента - яркие предметы интерьера. Например, красный металлический стол, цветные тумбы, подвесные светильники, работающие от солнечных батарей, LED-светильники и подушки с узорами. Близость природы создавалась разными способами – с помощью полки для цветов, растений в подвесных горшках, искусственной зелени на стене и деревянного пола.
По словам дизайнера IKEA, балкон выглядит намного просторнее благодаря тщательно продуманному дизайну интерьера. «В балкон можно вдохнуть новую жизнь всего за пару десятков евро. Например, полка стоила 8.99 евро, а стол со стульями - 40»,- рассказала Гриезе.