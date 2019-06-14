Фабрика диагнозов: облапошившие государство семейные врачи продолжают практиковать

Работающая в крошечном поселке Торма Йыгеваской волости Юлия Сакс-Маасалу (59) очень уважаемый среди местных жителей семейный врач. «Дружелюбный, доброжелательный, умный и очень приятный человек, именно такой, каким и должен быть семейный врач!» - высказал свое мнение один из пациентов. Но помимо этого Сакс-Маасалу является и наказанной в уголовном порядке преступницей, отбывающей условное наказание.

Когда два года назад среди местных жителей начала распространяться новость о том, что их любимица вместе с тремя коллегами задержана, в поддержку Сакс-Маасалу было собрано более 300 подписей: полицию просили прекратить преследование уважаемого медицинского работника.

Однако подозрения оказались правдой, и многие подписавшиеся даже не догадывались о масштабах злоупотреблений той, кого они защищают.

Десять лет лжи

Департамент социального страхования установил, что в течение десяти лет Сакс-Маасалу и ее коллеге Ану Кабин удалось выманить у государства для своих пациентов 240 000 евро пенсии по нетрудоспособности.

Лыунаский окружной прокурор Аллар Нису говорит, что с дачей взяток было связано около 40 человек. Это составляет более десяти процентов населения поселка Торма, амбулаторным приемом в котором руководит Сакс-Маасалу. Конечно, у врачей были пациенты и из-за пределов поселка.

По утверждению прокуратуры, схемой, прежде всего, пользовалась Кабин, которая получила большую часть взяток и часть суммы передала своей соучастнице Сакс-Маасалу. Врачам предлагали деньги, поскольку информация о такой возможности распространялась среди местных жителей, как легенда. Но Кабин - дама прямолинейная, которая в случае необходимости могла и сама попросить денег.

Врачи соглашались на преступление за сумму от 50 до 200 евро за один случай. Позже суд конфисковал у Кабин 4000 евро, а у Сакс-Маасалу – 500 евро.

Амбулаторный прием в Торма. ФОТО: Kristjan Teedema

За взятки оба врача подделывали связанные со здоровьем документы, которые помогали пациентам получать пенсию по нетрудоспособности и социальные пособия. В большинстве случаев диагнозы усугублялись, а часть пациентов смогла получить диагнозы, даже не показываясь врачу. Так сформировался рисунок преступления. Например, постоянно ставился диагноз "посттравматический синдром повреждения мозга". Врачи помогали пациентам, например, оформлять и те документы, в которых они сами должны были оценить свою дееспособность.

В числе прочего, Департамент социального страхования заметил, что у пациентов, предположительно имеющих инвалидность, не возникало проблем, например, при получении «чистых» медицинских справок для замены водительских прав.

Кроме уже названных, в рамках уголовного дела в позапрошлом году были задержаны еще два врача, которые предположительно занимались подделками, получением взяток или посредничеством в этом, но, поскольку прокурор счел их вину мизерной, они отделались оппортунитетом: им пришлось выплатить государству в общей сложности 8000 евро.

А что стало с теми, кто давал врачам взятки? Прокуратура и с ними пошла по пути оппортунитета.