Фабрика по постановке диагнозов: облапошившие государство семейные врачи практикуют и дальше

Работающая в крошечном поселке Торма Йыгеваской волости семейный врач Юлия Сакс-Маасалу (59) очень уважаемые среди местных жителей доктор. «Дружелюбный, доброжелательный, умный и очень приятный человек, именно такой, каким и должен быть семейный врач!» - высказал свое мнение один из пациентов. Но вдобавок к сказанному, Сакс-Маасалу является и наказанным в уголовном порядке преступником, который отбывает многолетнее условное наказание.

Когда два года назад среди местных жителей начала распространяться новость о том, что их любимый доктор вместе с тремя коллегами задержан, в поддержку Сакс-Маасалу было собрано более 300 подписей, которыми полицию просили прекратить преследование со всех сторон уважаемого медицинского работника.

Однако подозрения оказались правдой и многие подписавшиеся, до того как поставить свою подпись, даже не догадывались о масштабах злодеяний защищаемой.

Десять лет лжи

Департамент социального страхования установил, что в течение десяти лет Сакс-Маасул и ее коллеге Ану Кабин удалось выманить у государства для своих пациентов 240 000 евро пенсии по нетрудоспособности.

Лыунаский окружной прокурор Аллар Нису говорит, что со случаями дачи взяток были связаны около 40 человек. Это составляет более десяти процентов населения поселка Торма, амбулаторным приемом в котором руководит Сакс-Маасалу. Конечно, у врачей были пациенты и из-за пределов поселка.

По утверждению прокуратуры, схемой, прежде всего, пользовалась Кабин, которая взяла большую часть взяток, и часть суммы передала действовавшей в качестве соучастницы Сакс-Маасалу. Врачам предлагали деньги, поскольку информация о такой возможности распространялась среди местных жителей, как легенда. Но Кабин прямолинейная дама, которая в случае необходимости могла и сама попросить денег.

Врачи соглашались совершать преступление за 50-200 евро за один случай. Позже суд конфисковал у Кабин 4000 евро, а у Сакс-Маасалу – 500 евро.

Амбулаторный прием в Торма. ФОТО: Kristjan Teedema

В благодарность за взятки оба врача подделывали связанные со здоровьем документы, которые помогали пациентам получать пенсию по нетрудоспособности и социальные пособия. В большинстве случаев диагнозы усугублялись, а часть пациентов смогли получить диагнозы, даже не показываясь врачу. Так сформировался рисунок преступления. Например, постоянно ставился диагноз: посттравматический синдром повреждения мозга. Врачи помогали пациентам, например, оформлять и те документы, в которых они сами должны были оценить свою дееспособность.

В числе прочего, Департамент социального страхования заметил, что у пациентов, предположительно имеющих инвалидность, не возникало проблем, например, при получении «чистых» медицинских справок для замены водительских прав.

Кроме уже названных врачей, в рамках уголовного дела в позапрошлом году были задержаны еще два доктора, которые предположительно занимались подделками, получением взяток или посредничеством в этом, но, поскольку прокурор оценил их вину мизерной, они отделались оппортунитетом – им пришлось заплатить государству 8000 евро.

А что стало с теми, кто давал деньги врачам? Прокуратура и с ними пошла по пути оппортунитета.