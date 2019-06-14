Фабрика по постановке диагнозов: облапошившие государство семейные врачи практикуют и дальше
Семейные врачи помогли пациентам вытянуть из государственной казны четверть миллиона евро. Это обстоятельство не мешает им и дальше вести приемы, пишет Postimees.
Работающая в крошечном поселке Торма Йыгеваской волости семейный врач Юлия Сакс-Маасалу (59) очень уважаемые среди местных жителей доктор. «Дружелюбный, доброжелательный, умный и очень приятный человек, именно такой, каким и должен быть семейный врач!» - высказал свое мнение один из пациентов. Но вдобавок к сказанному, Сакс-Маасалу является и наказанным в уголовном порядке преступником, который отбывает многолетнее условное наказание.
Когда два года назад среди местных жителей начала распространяться новость о том, что их любимый доктор вместе с тремя коллегами задержан, в поддержку Сакс-Маасалу было собрано более 300 подписей, которыми полицию просили прекратить преследование со всех сторон уважаемого медицинского работника.
Однако подозрения оказались правдой и многие подписавшиеся, до того как поставить свою подпись, даже не догадывались о масштабах злодеяний защищаемой.
Десять лет лжи
Департамент социального страхования установил, что в течение десяти лет Сакс-Маасул и ее коллеге Ану Кабин удалось выманить у государства для своих пациентов 240 000 евро пенсии по нетрудоспособности.
Лыунаский окружной прокурор Аллар Нису говорит, что со случаями дачи взяток были связаны около 40 человек. Это составляет более десяти процентов населения поселка Торма, амбулаторным приемом в котором руководит Сакс-Маасалу. Конечно, у врачей были пациенты и из-за пределов поселка.
По утверждению прокуратуры, схемой, прежде всего, пользовалась Кабин, которая взяла большую часть взяток, и часть суммы передала действовавшей в качестве соучастницы Сакс-Маасалу. Врачам предлагали деньги, поскольку информация о такой возможности распространялась среди местных жителей, как легенда. Но Кабин прямолинейная дама, которая в случае необходимости могла и сама попросить денег.
Врачи соглашались совершать преступление за 50-200 евро за один случай. Позже суд конфисковал у Кабин 4000 евро, а у Сакс-Маасалу – 500 евро.
В благодарность за взятки оба врача подделывали связанные со здоровьем документы, которые помогали пациентам получать пенсию по нетрудоспособности и социальные пособия. В большинстве случаев диагнозы усугублялись, а часть пациентов смогли получить диагнозы, даже не показываясь врачу. Так сформировался рисунок преступления. Например, постоянно ставился диагноз: посттравматический синдром повреждения мозга. Врачи помогали пациентам, например, оформлять и те документы, в которых они сами должны были оценить свою дееспособность.
В числе прочего, Департамент социального страхования заметил, что у пациентов, предположительно имеющих инвалидность, не возникало проблем, например, при получении «чистых» медицинских справок для замены водительских прав.
Кроме уже названных врачей, в рамках уголовного дела в позапрошлом году были задержаны еще два доктора, которые предположительно занимались подделками, получением взяток или посредничеством в этом, но, поскольку прокурор оценил их вину мизерной, они отделались оппортунитетом – им пришлось заплатить государству 8000 евро.
А что стало с теми, кто давал деньги врачам? Прокуратура и с ними пошла по пути оппортунитета.
В то же время, Департамент социального страхования сообщил, что теперь потребует у симулянтов вернуть деньги обратно. Предположительно, забрать большую часть от 240 000 евро не получится, поскольку деньги можно востребовать только по подтвержденным случаям. Понятно, что обвинение и судебное дело не коснулось абсолютно всех эпизодов за последние десять лет.
Врачи остаются незаменимыми
9 мая этого года суд в рамках согласительного производства приговорил Кабин к двум с половиной годам лишения свободы, а Сакс-Маасалу – к двум. Испытательный срок обеих длится также два года.
И хотя у суда есть возможность запретить врачам оказывать медицинские услуги, в данном случае прокуратура не посчитала применение этого метода необходимым.
«И хотя обоих врачей приговорили к длительному заключению с длинным испытательным сроком, нет оснований считать, что они продолжат свою преступную деятельность», - объяснил прокурор Нису.
Таким образом, только что наказанные в уголовном порядке врачи могут работать дальше, как будто ничего не произошло. Оба продолжают лечить людей на амбулаторном приеме в Торма. Кроме того, Кабин работает в Йыгеваской больнице неврологом. Амбулаторным приемом руководит Сакс-Маасалу, которая сказала Postimees, что не хочет комментировать произошедшее.
Заместитель волостного старейшины Йыгева по социальным вопросам Виктор Святышев признает, что оставление врачей на должностях – это неизбежный выбор для региона.
«В Эстонии уже десятки лет царит нехватка врачей. Особенно в сельских регионах. И Йыгевамаа не является тут исключением. Уход каждого семейного врача, вне зависимости от причин, усложняет доступность врачебной помощи первичного уровня для населения сельского региона. Очень сложно найти нового доктора на освободившееся место».
Право работать врачом не может оспорить никто, кроме суда. Департамент здоровья, конечно, может временно удалить запись из регистра, но лишь в определенных случаях, а, по словам пресс-секретаря департамента Симмо Саара, данный случай в этот перечень не входит.
Генеральный секретарь Союза врачей Катрин Рехемаа комментирует лишь то, что в действительности врачебное сообщество хотело бы быть привлечено к обсуждению вопроса о праве работать, но действующие законы этого не позволяют.
Руководитель Эстонского общества семейных врачей Ле Валликиви предложила, что в случае таких примеров, может быть, нужно создать систему, которая позволила бы совершившему ошибку врачу реабилитироваться под надзором опытного коллеги или ментора.
«Достаточно ли только судебного наказания для того, чтобы эти врачи избегали ошибок в своей дальнейшей работе, этого я сказать не могу», - призналась она.
Валликиви отмечает, что большое количество нетрудоспособных или имеющих инвалидность людей это то, что как легенду обсуждают, прежде всего, сами пациенты, но в большинстве случаев без каких-либо уточнений.
«Пособие по нетрудоспособности не может являться финансовой помощью для решения социальных проблем, особенно в сельской местности», - говорит она.
Руководитель службы экспертиз и социальных пособий Департамента социального страхования Лейа Лахтвеэ надеется, что такая подделка данных все же не является широко распространенной практикой: «В то же время мы не можем этого исключать, что таких схем и случаев больше не будет».
По данным Эстонского центра прикладных исследований Centar, в прошлом году количество людей со сниженной работоспособностью в Эстонии сократилось на 96 000 человек.