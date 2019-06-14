Более 600 американских компаний призвали Трампа уладить торговый спор с Китаем

В обращении также говорится, что дополнительные 25-процентные пошлины на импорт общим объемом 300 млрд долларов приведут к сокращению до 2 млн рабочих мест в США, пишет DW.com . Авторы ссылаются на исследование консалтинговой фирмы Trade Partnership. "Эскалация торговой войны не отвечает интересам страны, обе стороны проиграют", - говорится в послании.

Ранее, 5 июня, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что тарифный конфликт между США и Китаем приведет к замедлению роста валового внутреннего продукта (ВВП) обеих стран и, как следствие, к снижению темпов роста мировой экономики в целом. По словам Лагард, эта торговая война может в следующем году обойтись мировой экономике в 0,5 процента валового внутреннего продукта, что по объему больше, чем весь ВВП ЮАР. "Это причиненные самому себе раны, которых следует избегать", - заявила экономист.